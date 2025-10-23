В профсоюзе сотрудников полиции обеспокоились деятельностью частных детективов

Глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин в беседе с ИА НСН выразил беспокойство по поводу деятельности частных детективов, подчеркнув, что многие из них являются бывшими сотрудниками правоохранительных органов и используют свои прежние связи для незаконного получения информации.

Пашкин указал, что частные детективы часто обращаются к своим бывшим коллегам за помощью в сборе данных, что является нарушением закона. Он подчеркнул, что такие действия подрывают доверие общества к правоохранительным органам и ставят под угрозу безопасность граждан.

Проект постановления правительства, подготовленный Росгвардией, предусматривает проведение проверок деятельности частных детективов, включая контроль за соблюдением законодательства и используемых методов работы. Это поможет защитить граждан от незаконных действий и повысить уровень безопасности в обществе.