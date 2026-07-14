В профсоюзе работников здравоохранения РФ заявили, что новый стандарт скорой помощи возвращает к истокам
С 1 сентября в России вступит в силу новый профессиональный стандарт для врачей скорой медицинской помощи. Однако значительных изменений в работе специалистов не предвидится, сообщили представители профсоюза работников здравоохранения РФ в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
Председатель объединения Анатолий Домников отметил, что в новом стандарте практически ничего не изменилось по сравнению с существующими должностными обязанностями.
«Это, по сути дела, не новый стандарт, а обновленный. Там вещи, которые были 40 лет назад», — уточнил заместитель председателя Михаил Андрочников.
По его словам, подобные стандарты уже использовали десятилетия назад.