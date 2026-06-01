В Приморский край придут ливни и грозы в начале июня

В начале июня Приморский край окажется под влиянием атмосферных фронтов, которые принесут с собой ливни и грозы. Однако уже к середине недели погода начнет улучшаться. Об этом написал «ФедералПресс» .

По сообщению Примгидромета, в понедельник, 1 июня, во второй половине дня ожидаются ливни и грозы, а также усиление юго-западного ветра. Ночью температура воздуха составит +9…+14 градусов, на севере — до +3 градусов. Днем в континентальных районах воздух прогреется до +27…+32 градусов, а на побережье будет прохладнее — +17…+22 градусов.

Во вторник фронтальные разделы покинут территорию края, ночные дожди прекратятся. При южном ветре местами лягут туманы с моросью. Дневные температуры составят +23…+28 градусов, на побережье — до +20 градусов.

Во Владивостоке в начале недели прогнозируется переменная облачность, утренние туманы и морось, умеренный до сильного юго-восточный ветер. Ночью и утром температура воздуха составит +11…+13 градусов, днем — +15…+19 градусов.