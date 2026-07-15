В Приморье в выходные придет жара

По данным синоптиков, в предстоящие выходные, 18 и 19 июля, на большей части территории Приморского края не прогнозируется крупных осадков. В отдельных районах могут пройти короткие ливневые дожди с грозами из-за влияния высотной ложбины. Об этом написал «ФедералПресс» .

В Примгидромете сообщили, что ночью температура будет колебаться от +12 до +20 градусов. Днем в континентальных районах сохранится жара с показателями +29…+35 градусов. На юго-западе и побережье будет прохладнее — около +22…+28 градусов.

Во Владивостоке выходные также пройдут почти без осадков. Синоптики предупреждают о возможности туманов в темное время суток и рано утром. Температура воздуха ночью составит +18…+20 градусов, а днем ожидается переменная облачность с прояснениями и прогревом воздуха до +23…+26 градусов. В пригородной зоне будет на 2–3 градуса теплее.