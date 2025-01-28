В Приморье устроили ловлю тигра на живца. Приманкой стала живая собака

В Приморье разгорелся скандал после распространения в соцсетях видеоролика, где специалисты местного охотнадзора использовали собаку в качестве приманки для отлова тигра. Полиция начала проверку жестокого обращения с животным, сообщили в пресс-службе отдела МВД «Дальнереченский».

Местные жители обнаружили запертого в тесной клетке пса около села Каменушка. Животное находилось посреди заснеженного леса. В ответ на возмущение интернет-пользователей охотнадзор выпустил заявление, в котором попросил приморцев не мешать вести отлов конфликтного тигра.

«В мероприятиях по отлову задействована служебная специально обученная собака ведомства. В ходе мероприятия по отлову угроза жизни или здоровью собаки отсутствует», — заверили в ведомстве, добавив, что за хищение пса предусмотрена ответственность.

Все обстоятельства произошедшего установят полицейские во время начатой проверки. Сотрудники правоохранительных органов напомнили, что жестокое обращение с животными уголовно наказуемо и может повлечь за собой лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее тигра, напавшего на рыбака в Приморском крае, поймали с помощью ловушки и застрелили. Животное вело себя агрессивно и сохранить ему жизнь было опасно для местных жителей.