В Приморье спрогнозировали морозы до −37 градусов на текущей неделе

По информации Примгидромета, на этой неделе в Приморье не ожидается сильных погодных аномалий. Прогнозируется слабый снег в отдельных районах, а температура будет колебаться около январской нормы с периодическими отклонениями. Об этом написал «ФедералПресс» .

Ночью во вторник ожидается широкий диапазон температур: от −11 до −19 градусов в некоторых районах, от −22 до −30 градусов в центральных и восточных районах, а на северо-востоке — до −32…−37 градусов. Днем 13 января температура немного понизится по сравнению с понедельником.

В ночь на среду морозы усилятся до −17…−26 градусов на большей части территории и до −27…−32 градусов на северо-востоке. Днем 14 января воздух прогреется до −7…−14 градусов, на севере — до −15…−18 градусов.

Ночью в четверг температурный фон будет нестабильным: на большей части территории станет на 2–5 градусов выше, чем предыдущей ночью, а в центральных районах — ниже. Днем 15 января ожидается потепление до −10…−16 °C, на побережье — до −3…−9 градусов.

В пятницу, 16 января, гребень антициклона принесет морозную и ясную погоду без осадков. Ночью температура опустится до −22…−28 градусов, в горных районах — до −30…−37 градусов, на юго-востоке и побережье — до −12…−19 градусов. Дневная температура останется на уровне четверга.