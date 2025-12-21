В Приморье прошел форум молодых семей «Любимые рядом», организованный ДВФУ

В Приморье успешно прошел форум молодых семей «Любимые рядом», организатором которого выступил Дальневосточный федеральный университет. Форум собрал около 50 семейных пар с детьми из разных городов и районов края, написал сайт vostokmedia.com .

Участников ожидала разнообразная программа: родителям предложили консультации по вопросам семейной психологии, воспитания детей и познакомили с мерами социальной поддержки. Особое внимание уделялось актуальным методикам семейного взаимодействия и гармоничного развития ребенка.

Параллельно для ребят младшего возраста были организованы увлекательные игровые площадки, мастер-классы и интеллектуальная игра — семейный квиз.