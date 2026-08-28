В Приморье показали проект нового круглогодичного курорта в поселке Зарубино

В правительстве Приморского края представили проект будущего круглогодичного морского курорта в поселке Зарубино. Согласно планам, курорт станет масштабным туристическим комплексом, пишет Zvezdanews .

На курорте в Зарубино продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта. После завершения всех этапов строительства на территории появится около 3,8 тысячи гостиничных номеров.

Первым объектом станет четырехзвездочный семейный отель на 206 номеров, к которому будет примыкать собственный аквакомплекс. Завершить первый этап строительства планируется в сентябре 2028 года. После этого курорт продолжит расширяться, постепенно наращивая инфраструктуру.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал», направленного на развитие крупных круглогодичных туристических кластеров на побережьях морей и вблизи озера Байкал.