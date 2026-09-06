В Приморье наладили поставки материалов для маскировочных сетей
Министерство промышленности и торговли Приморского края помогает волонтерам из села Черниговка изготавливать маскировочные сети для российских военнослужащих. Общественников обеспечивают сырьем, необходимым для производства защитных покрытий, сообщила пресс-служба ведомства.
Работу организовали совместно с благотворительным фондом и волонтерским объединением. Такая схема позволяет поддерживать постоянные запасы материалов и не прерывать изготовление сетей.
Готовую продукцию включают в состав гуманитарных грузов и регулярно направляют на Запорожское направление. Волонтеры используют сети для маскировки техники и позиций военнослужащих.
Краевое министерство намерено продолжить снабжение активистов необходимыми материалами. Поддержка позволит сохранить действующий объем производства и дальнейшую отправку маскировочных покрытий в составе гуманитарных грузов.