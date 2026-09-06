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    В Приморье наладили поставки материалов для маскировочных сетей

    Правительство Приморского края
    Фото: Правительство Приморского края

    Министерство промышленности и торговли Приморского края помогает волонтерам из села Черниговка изготавливать маскировочные сети для российских военнослужащих. Общественников обеспечивают сырьем, необходимым для производства защитных покрытий, сообщила пресс-служба ведомства.

    Работу организовали совместно с благотворительным фондом и волонтерским объединением. Такая схема позволяет поддерживать постоянные запасы материалов и не прерывать изготовление сетей.

    Готовую продукцию включают в состав гуманитарных грузов и регулярно направляют на Запорожское направление. Волонтеры используют сети для маскировки техники и позиций военнослужащих.

    Краевое министерство намерено продолжить снабжение активистов необходимыми материалами. Поддержка позволит сохранить действующий объем производства и дальнейшую отправку маскировочных покрытий в составе гуманитарных грузов.