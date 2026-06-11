В Прикамье создали новую особо охраняемую территорию

Власти Пермского края утвердили положение о новом ландшафтном заказнике «Васильевские Увалы». Охраняемая зона площадью 13,5 тысяч га расположена в Нытвенском и Ильинском округах, исключая ряд населенных пунктов, сообщил сайт properm.ru .

Цель создания ООПТ — сохранение уникальной флоры и фауны южной тайги. Здесь произрастают редкие виды, включая дремлик и тайник, а также обитают бабочки Махаоны и серый сорокопут. В границах заказника находятся верховья рек, питающих Обву и Каму.

Для защиты природы на территории вводится строгий режим. Запрещены рубка леса, охота, рыбалка, строительство, свалка мусора и использование химикатов. Передвижение на транспорте разрешено только по специальным местам.