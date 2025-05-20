В Прикамье начал работу сайт экологического проекта «Зеленое кольцо»

В Пермском крае стартовал проект «Зеленое кольцо», для которого создан специальный интернет-портал. По данным URA.RU , сайт стал единой площадкой, где жители и гости региона могут узнать о развитии экологической инфраструктуры и улучшении городской среды.

«Ресурс адресован всем активным горожанам, ведущим здоровый образ жизни, любящим природу и проявляющим интерес к изучению родного города», — сообщили в правительстве региона.

Основными направлениями проекта стали благоустройство долин рек Егошихи и Данилихи, реконструкция культурно-мемориального парка Егошихи и развитие Черняевского леса, написал RT.

На портале можно найти подробную информацию о проекте, посмотреть интерактивный план территории «Зеленого кольца», узнать актуальные новости о реализации инициативы, а также ознакомиться с календарём предстоящих мероприятий.