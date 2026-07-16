В пригородных электричках Петербурга перевезли более 33 миллионов пассажиров за полгода

За первые шесть месяцев года пассажиропоток в Санкт-Петербурге увеличился по всем видам транспорта. Пригородные электрички перевезли 33,9 миллиона человек, написала gazeta.spb.ru .

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга, больше 20 миллионов человек воспользовались тактовыми маршрутами. Поезда дальнего следования за этот же период обслужили 5,3 миллиона пассажиров.

Аэропорт Пулково за полгода принял и отправил 9,4 миллиона пассажиров. Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Калининград, Казань, Сочи и Новосибирск. Среди международных маршрутов лидируют Стамбул, Анталья, Минск, Ташкент и Шарм-эль-Шейх.

Водный транспорт также активно используется: с начала навигации совершено 143 судозахода. Сейчас идет оборудование спуска на набережной Мойки напротив Дворцовой площади и реконструкция спуска на Арсенальной набережной. Всего в списке 45 направлений от 13 перевозчиков.