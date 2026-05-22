В Приамурье расширят поддержку семей с детьми

В Амурской области единое пособие остается самой востребованной мерой поддержки семей с детьми. Его получают более 60 тысяч детей. Об этом сообщила «ФедералПресс» министр соцзащиты региона Наталья Киселева на форуме «АмурЭкспо».

«Единое пособие помогает повысить достаток семей. Для многих это существенная поддержка», — подчеркнула она.

Размер выплаты зависит от дохода и составляет 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка. Власти уделяют особое внимание многодетным: действует прогрессивная шкала компенсаций за ЖКУ — от 30 до 50%. Рассматривается возможность полного освобождения самых многодетных семей от коммунальных платежей.

Для жителей северных территорий предусмотрены дополнительные меры: оплачиваются поездки беременных в Благовещенск, ускоренно расселяют ветхое жилье.

Также действует более 50 мер поддержки для участников СВО и их семей, включая компенсацию детского отдыха и специализированное жильё для раненых бойцов