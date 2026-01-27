В Президентской библиотеке Петербурга заработала выставка «Дневники Победы»

В Президентской библиотеке состоялось открытие мультимедийной выставки «Дневники Победы». Генеральный директор Президентской библиотеки и председатель Совета Санкт-Петербургского регионального отделения Российского военно-исторического общества Юрий Носов выразил уверенность, что уникальные материалы о подвиге народа найдут живой отклик в сердцах посетителей. Об этом сообщил «Петербургский дневник» .

Юрий Носов сказал: «Для нас большая честь открыть выставку „Дневники Победы“ здесь, в Президентской библиотеке. Уверен, что представленные на новой выставке уникальные материалы о подвиге нашего народа найдут живой отклик в сердцах всех читателей».

Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации Елена Малышева подчеркнула уникальность российского общества, которое не отделяет личную память от национальных приоритетов.

Благодаря мобильному формату выставка привлекла уже более 500 тысяч человек. В планах — включение экспозиции в фонды библиотеки и ее цифровизация для доступности по всей стране.