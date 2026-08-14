В предстоящие выходные жителей Саратовской области ждет теплая погода без осадков

В предстоящие выходные, 15 и 16 августа, жителей Саратовской области ждет теплая погода без существенных осадков. Днем температура воздуха поднимется до +26 °C, пишет телеканал «Саратов 24» .

Как сообщила начальник отдела прогнозирования регионального Гидрометцентра телеканалу, в отдельные моменты выходных в некоторых районах возможны слабые дожди. Ветер будет меняться от северо-западного к юго-западному со скоростью 4–9 м/с, а порывы ветра могут достигать 11–16 м/с.

Несмотря на поступление холодного воздуха с севера, со следующей недели температура начнет повышаться. Пока же ночью в субботу температура по области составит +6…+11 °C, а в Саратове — до +11 °C. Днем в субботу по области ожидается +16…+21 °C, местами в Левобережье до +24 °C, в Саратове — +20…+22 °C.

В ночные часы воскресенья по области температура будет +5…+12 °C, в Саратове около +11 °C. Днем в воскресенье по области — +21…+26 °C, в Саратове — +24…+26 °C. Ночью в понедельник по области — +7…+12 °C, в Саратове до +12 °C. Днем в понедельник по области — +25…+30 °C, в Саратове около +30 °C.

На территории области сохраняются все классы пожарной опасности, но в большинстве районов — третий класс. Местами — высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Температура воды в Волге в районе Саратова составляет +22,4 °C.