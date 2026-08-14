В предстоящие выходные жителей Новосибирска и Новосибирской области ждет теплая и сухая погода

В предстоящие выходные, 15 и 16 августа, жителей Новосибирска и Новосибирской области ждет теплая и сухая погода. По данным «Яндекс Погоды» и Западно-Сибирского УГМС, существенных осадков не ожидается, а температура местами поднимется до +30 градусов. Об этом пишет «ФедералПресс» .

В субботу, 15 августа, утром в Новосибирске будет ясно, температура составит +15 градусов. Днем воздух прогреется до +26 градусов, небо будет облачным с прояснениями. Северный ветер будет дуть со скоростью 3,3 м/с, местами возможны порывы до 12 м/с.

По области ночью температура составит +13…+18 градусов, местами опустится до +7…+12 градусов. Ветер северный, 2–7 м/с.

В воскресенье, 16 августа, погода существенно не изменится. Утром в Новосибирске будет облачно с прояснениями, температура составит +15 градусов. Днем температура поднимется примерно до +25 градусов. Дождей не ожидается, но возможны осадки в ночь на понедельник. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2,9 м/с; в отдельных районах возможны порывы до 12 м/с.

Ночью в регионе сохранится температура +13…+18 градусов (местами — до +7…+12). Ветер сменит направление на восточное, его скорость составит 2–7 м/с.

Сухая и жаркая погода повышает риски природных пожаров. Кроме того, в выходные стоит избегать длительного пребывания на открытом солнце в полуденные часы, а также соблюдать правила пожарной безопасности на дачных участках и в лесах.