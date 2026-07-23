В поселке Приволжский Марий Эл построят новую врачебную амбулаторию

Глава Марий Эл Юрий Зайцев в ходе рабочей поездки в Волжский район сообщил о строительстве новой врачебной амбулатории. Она будет обслуживать жителей 14 населенных пунктов, написало ИА МариМедиа .

Действующая амбулатория не отвечает современным требованиям: здание слишком маленькое, а узкие коридоры не позволяют организовать зоны ожидания. Кроме того, затруднено разведение потоков пациентов с инфекционными и неинфекционными заболеваниями.

«В новом здании площадью около 400 квадратных метров будут созданы комфортные условия и для врачей, и для пациентов. Уже заключен контракт на поставку и монтаж оборудования стоимостью более 43 миллионов рублей. Строительство блочно-модульного здания начнется в этом году», — отметил Юрий Зайцев.

Глава региона также пообщался с волонтерами-медиками, которые рассказали о реализации проекта «Здоровая республика». Его цель — повысить доступность медицинской помощи для жителей района.