В порт Петербурга не пустили более 200 тонн цитрусовых из ЮАР

В Большом морском порту Санкт-Петербурга запретили ввоз более 200 тонн цитрусовых из ЮАР. Об этом gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудник ведомства нашел нарушения при ввозе. Из ЮАР пришли две партии мандаринов весом 47 тонн и четыре партии апельсинов весом 156 тонн. Получатели находятся в Петербурге.

Образцы отправили на экспертизу, которая подтвердила заражение средиземноморской плодовой мухой. По требованиям ЕАЭС выпуск всех шести партий запретили.

Представители ведомства напомнили, что средиземноморская плодовая муха опасна для плодовых культур. Она встречается в Европе, Азии, Африке, Америке и Австралии. При массовом размножении вредитель способен уничтожить урожай персиков, абрикосов, слив, винограда и овощей.