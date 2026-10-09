В порт Петербурга не пустили 24 тонны зараженных авокадо из Перу

В морском порту Санкт-Петербурга специалисты Россельхознадзора запретили ввоз 24 тонн свежих авокадо из Перу из-за опасного вредителя. Об этом сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на Северо-Западное межрегиональное управление ведомства.

Во время карантинного фитосанитарного контроля в партии обнаружили живое насекомое. Лабораторная экспертиза Северо-Западного филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтвердила, что продукция заражена многоядной мухой-горбаткой.

Ввоз партии на территорию России запретили: ее вернут в страну происхождения либо уничтожат. Вредитель входит в перечень карантинных объектов ЕАЭС. Взрослые насекомые переносят холеру, а их личинки опасны для людей и животных и портят продукты.

Ранее в петербургском порту муху-горбатку выявляли в 100 тоннах арахиса из Никарагуа и более чем 100 тоннах кофе из Бразилии.