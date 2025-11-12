В поисках истины: почему фейки оказываются быстрее правды?

Продуманная механика манипуляций привела к тому, что скорость распространения недостоверной информации превышает правдивые новости в шесть раз. Медиа- и политтехнолог Рамиль Харисов объяснил Telegram-каналу 360.ru , почему люди подпадают под действие иллюзии достоверности.

Он подчеркнул, что под фейком понимают сконструированное сообщение, в котором используют элементы правды для маскировки.

«Если в тексте есть знакомое имя, реальная дата, узнаваемое место — мы подсознательно думаем, что информация проверена. Соцсети усиливают этот эффект: их алгоритмы оценивают не правдивость, а вовлеченность. Фейк часто построен на провокации, поэтому получает больше взаимодействий», — сказал он.

В качестве оружия создатели фейковых новостей используют визуал: люди запоминают поданную таким образом информацию гораздо лучше, чем текстовую — 80% против 20%.

«Дипфейк-видео смотрится убедительнее статьи, а фото, вырванное из контекста, воспринимается как доказательство. Противостоять этому можно системой проверки: оценивайте источник, используйте обратный поиск изображений, ищите первоисточники. Если серьезные СМИ об этом не сообщали — это сигнал к осторожности», — добавил Харисов.

Он подчеркнул, что медиаграмотность должна стать навыком, который преподают с начальной школы. Люди должны понимать, как устроена информационная среда, какие технологии используют для манипуляции и как работают алгоритмы.