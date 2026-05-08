В подмосковных парках с приходом тепла стало больше гостей

Парки Подмосковья пользуются все большей популярностью — как у местных жителей, так и у гостей из других регионов. В мае 2026 года их посетило почти на треть больше людей по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные пользователей.

Самым популярным оказался Истринский городской парк. Это во многом обусловлено его близостью к популярному у туристов Ново-Иерусалимскому монастырю. Второе место занял Центральный парк культуры и отдыха в Видном, а третье — балашихинский парк «Пехорка» с набережной и зонами отдыха у воды.

Лидером по приросту числа визитеров стал парк «Елочки» в Домодедове — его посетило в пять раз больше туристов, чем в прошлом году. Существенно выросла популярность парка отдыха имени Лазутиной (+90%) и парка Малевича (+35%), расположенных в Одинцовском городском округе.

Чаще всего подмосковные парки, помимо жителей Москвы и области, посещают туристы из Санкт-Петербурга, Твери, Владимира, Саратова и Нижнего Новгорода.