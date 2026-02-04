В Подмосковье военнослужащим вручили ключи от служебных квартир

Торжественная церемония вручения военнослужащим ключей от служебных квартир состоялась в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Жилье подготовили к заселению специалисты военно-строительного комплекса. Дом, в котором 15 этажей, расположен в микрорайоне с развитой инфраструктурой, детскими садами и школами.

Из 112 квартир, 56 — трехкомнатные, где будут жить многодетные семьи. Для новоселов подготовили чистовую отделку, установили современную сантехнику, приборы учета и систему пожарной сигнализации. Дом оборудовали лифтами, во дворе обустроили детские площадки.

Ключи от квартир получили семьи военнослужащих, в том числе принимавших участие в специальной военной операции. Их поздравила статс-секретарь — заместитель министра обороны Анна Цивилева. Она поблагодарила военных строителей и специалистов ФГАУ «Росжилкомплекс» за качественную работу.

«Вопросы жилищного обеспечения стоят на особом контроле у руководства Минобороны… Я абсолютно убежден, что мы с вами будем чаще встречаться в ближайшем будущем по этим хорошим и добрым поводам», — отметил заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Павел Фрадков.