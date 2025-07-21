В Подмосковье водитель вынес на руках пассажиров затопленной маршрутки

В Подмосковье водитель маршрутного такси, которое попало в зону подтопления, вынес пассажиров на руках. Видео опубликовал Telegram-канал «Подмосковье № 1».

В публикации водителя заслуженно назвали героем дня.

Но позже стало известно, что канал опубликовал видео двухлетней давности. На кадрах эвакуация из затопленной маршрутки, которую сняли в Одинцово в 2023 году. Ролик тогда опубликовал паблик «Типичное Одинцово» в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник, 21 июля, железнодорожные пути затопило на «Площади трех вокзалов» в Москве. Сильные ливни накрыли участок дороги. Видео затопленных путей оказалось в распоряжении 360.ru.