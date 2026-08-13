В почве Мелитопольского парка нашли новый источник витаминов и жирных кислот

Ученые из Мелитопольского государственного университета и Института физиологии растений им. К. А. Тимирязева РАН обнаружили новый штамм почвенной микроводоросли Vischeria magna. Этот микроорганизм может стать источником витаминов Е и С, а также омега-3 жирных кислот, написали «Известия» .

Новый штамм нашли в почве Мелитопольского городского парка имени М. Горького. Биологи вырастили микроорганизм в лабораторных условиях и изучили состав производимых им биологически активных веществ. Оказалось, что микроводоросль накапливает ненасыщенные жирные кислоты, включая омега-3. Их содержание сопоставимо или даже несколько выше, чем у ряда морских микроорганизмов-продуцентов.

Особенно ученых заинтересовала высокая концентрация антиоксидантов. Среди обнаруженных соединений преобладали витамины А и Е, аскорбиновая кислота (витамин С), астаксантин и другие каротиноиды. Содержание некоторых из этих веществ у нового штамма оказалось в 2–14 раз выше, чем у многих других микроводорослей.

По словам руководителя проекта, доктора биологических наук, профессора кафедры биологии факультета естественных наук Мелитопольского государственного университета Ирины Мальцевой, биологически активные вещества из микроводорослей снижают воспаление и укрепляют иммунитет. Они будут очень востребованы при создании функциональных продуктов питания, биодобавок и лекарств с компонентами натурального происхождения.