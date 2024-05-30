В пломбире из российских магазинов нашли кишечную палочку

В популярных торговых сетях и интернет-магазинах обнаружили мороженое с заменителем молочного жира, не указанном на упаковке, кишечной палочкой и признаками фальсификации. Результаты контрольной закупки опубликовало Роскачество .

Специалисты купили мороженое 38 торговых марок в четырех интернет-магазинах и девяти федеральных торговых сетях. Упаковки обезличили и проанализировали по 230 показателям — на безопасность, достоверность маркировки и качестве сырья.

Лишь более 60% образцов соответствовали обязательным требованиям. Среди них пломбир марок «Золотой стандарт», «Вологодский пломбир», «Светаево», «Коровка из Кореновки», «Чистая линия», Monterra и «Монарх», сливочное мороженое «Белое золото», «ВкусВилл», «Степ», «Магнат», «Свитлогорье» и других производителей. Молочное и двухслойное мороженое Эkzo, Bounty, Maxiduo и M&M’s тоже отвечало стандартам.

По наличию фитостеринов определили мороженое с заменителем молочного жира. Производители «Как раньше», «Ля Фам» и «Филевское» не указали его на упаковке. Признаки фальсификации обнаружили в продукции марок «Филевское», «Ленинградское», «Вкусландия», «Ля Фам» и «Как раньше». В пломбире «Ермолино» и «Мишка на полюсе» нашли бактерии группы кишечной палочки.

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух посоветовала есть не больше одной порции пломбира в день, потому что он очень калорийный. Худеющих она призвала переключиться на сорбет.