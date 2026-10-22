В пяти округах Москвы с 24 октября изменят восемь маршрутов транспорта

Движение автобусов и электробусов скорректируют в пяти столичных округах с 24 октября. О пересмотре работы восьми направлений со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова сообщил Дептранс, передает сайт «Москва.ру» .

На севере и северо-западе города автобус № 403 трансформируют в магистральный м43: путь не изменится, но электробусы станут приезжать чаще. В районе Ленинградского шоссе рейсы № 243 и 905 уступят место № 423 и 495. Направление № 621 получит номер 421, а у больницы имени Боткина вместо № 207 будет курсировать № 384.

В ТиНАО автобус № 889 сменится на № 207 без заезда к Внуковскому заводу. Маршруты № 750 и 950 объединят в № 277, вместо № т29 начнет работать № 447, а вместо социального № с543 выйдет № 543.