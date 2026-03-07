В Петроградском районе Петербурга появится межвузовский студенческий яхт-клуб

Власти Санкт-Петербурга начали разработку проекта по созданию межвузовского студенческого яхт-клуба на Петровской косе. Строительство осуществляется по поручению президента и включено в адресную инвестиционную программу города, сообщила «Петрограду» пресс-служба Смольного.

На территории планируется создание учебно-тренировочной базы, эллинга, гаража и многофункционального комплекса. Согласно плану, до конца 2026 года необходимо разработать проект и пройти государственную экспертизу, после чего будут решены вопросы финансирования.

На месте будущего яхт-клуба уже находятся два культурных объекта, которые планируется адаптировать под нужды клуба. Одним из них является Главное здание Центрального ленинградского яхт-клуба, а вторым — Дом управляющего акционерного общества «Ропс и Компаньоны», где предполагается открыть музей.