В Петроградском районе Петербурга открылся центр для старшего поколения «Серебряная нить»
На базе Комплексного центра социального обслуживания населения Петроградского района открылся центр «Серебряная нить» для граждан серебряного возраста. Об этом сообщил глава администрации района Дмитрий Ваньчков, пишет «Петроград».
Посетителям предлагается широкий выбор направлений: от изучения иностранных языков, танцев и вокала до освоения игры на гитаре или синтезаторе.
Для любителей интеллектуального досуга работают клуб «Что? Где? Когда?», театральная студия и курсы финансовой и компьютерной грамотности. Также в центре открыты студия йоги, секция настольного тенниса, клуб любителей бега, уроки каллиграфии и проводятся мастер-классы по различным видам рукоделия.