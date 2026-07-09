В Петербургском метрополитене подвели итоги помощи маломобильным пассажирам

За первые шесть месяцев года специалисты Петербургского метрополитена оказали помощь маломобильным пассажирам почти 237 тысяч раз. Об этом сообщил сайт «МК в Питере» .

Согласно данным пресс-службы комитета по транспорту, самой многочисленной группой стали пассажиры с детскими колясками — более 152,8 тысячи обращений. Также почти 35 тысячам человек с нарушениями опорно-двигательного аппарата, около 19 тысячам пассажиров на креслах-колясках и свыше 17 тысячам слабовидящих и незрячих пассажиров была оказана необходимая поддержка.

Более чем 9,3 тысячи раз помощь потребовалась пассажирам с тяжелым габаритным багажом. Около 3,7 тысячи случаев пришлись на другие категории граждан, включая пожилых людей, пассажиров на костылях и с ходунками. В среднем сотрудники службы сопровождения помогают около двух тысяч раз в сутки.