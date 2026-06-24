В петербургском метро появились коллекционные жетоны к юбилею Олимпийского комитета России

На станции «Спортивная» в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спецгашения памятного жетона, посвященного 115-летию создания Российского Олимпийского комитета. Об этом сообщил Piter.TV .

В мероприятии участвовали именитые спортсмены и руководители профильных учреждений. Первый заместитель начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Антон Гниломедов отметил значимость события, подчеркнув важность традиций олимпизма, зародившихся в Санкт-Петербурге.

Станция «Спортивная» выбрана для церемонии не случайно. Ее оформление отражает тему Олимпийских игр, а рядом расположены значимые спортивные объекты города.

Памятный жетон отличается использованием микротекста. В его нижней части указано: «фигурист Николай Панин-Коломенкин — первый российский олимпийский чемпион». Тираж жетона составит шесть тысяч экземпляров. Их можно будет купить россыпью на станции «Спортивная», а вариант в блистере будет доступен на всех станциях метро в Петербурге.