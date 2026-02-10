В Петербурге значительно уменьшилось количество бесхозных спортивных площадок

За последние несколько месяцев в Санкт-Петербурге заметно сократилось число бесхозных детских и спортивных площадок. Если в октябре прошлого года их было более 400, то к январю осталось меньше 250, написал «Петроград» .

Как сообщили в пресс-службе ГАТИ, уменьшение количества бесхозных объектов произошло благодаря усилиям местных властей. Например, в Петродворцовом районе после банкротства застройщика 14 площадок перешли в собственность городских властей, и теперь за их состоянием следит конкретный ответственный.

Также в ГАТИ рассказали, что с марта у сервиса «Объекты городской среды» появится новая функция. Состояние детских и спортивных площадок, а также качество их уборки можно будет отслеживать в электронном виде.