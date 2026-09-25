В Петербурге жилищные условия с начала года улучшили 3801 семье

С начала 2026 года в Санкт-Петербурге жилищные условия улучшили 3801 семье. Программа расселения охватила жителей 1375 коммунальных квартир, сообщил сайт Petrograd со ссылкой на городской Жилищный комитет.

В ведомстве назвали расселение коммуналок одним из приоритетных направлений жилищной политики. Для решения вопроса город использует несколько механизмов.

Среди них — социальные выплаты из бюджета на покупку или строительство жилья, передача освободившихся комнат по договорам социального или коммерческого найма, а также выкуп помещений из городского фонда с понижающим коэффициентом. При передаче комнат по соцнайму коммунальная квартира преобразуется в отдельное жилье.