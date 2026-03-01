В Петербурге женщина, принуждавшая мужчину к сексуальным действиям, стала фигурантом уголовного дела

В Санкт-Петербурге в районный суд поступило уголовное дело, фигурантка которого обвиняется в насильственных действиях сексуального характера и вымогательстве. По данным следствия, женщина угрожала мужчине шантажом и применяла насилие, принуждая его к действиям сексуального характера, написала gazeta.spb.ru .

Установлено, что женщина требовала от знакомого интимной близости, угрожая при этом физическим насилием. Когда мужчина отказался, она несколько раз ударила его, в том числе в пах, а затем силой заставила совершить действия сексуального характера и снимала все на телефон. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Действиями женщины потерпевшему были причинены физическая боль и нравственные страдания.