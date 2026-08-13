В Петербурге зданию бывшей Чубыкинской богадельни присвоили статус регионального памятника

Трехэтажное здание бывшей Чубыкинской богадельни на Московском проспекте в Санкт-Петербурге получило статус регионального памятника. Строение возвели в конце XIX века на средства купца Петра Чубыкина при Громовском старообрядческом кладбище, сообщил «Петроград» .

Проект разработал архитектор Карл-Фридрих Циглер. Строительство началось в 1896 году и завершилось к 1899-му, а открыли богадельню в 1905 году. На верхнем этаже разместили и освятили домовый храм во имя святителя Петра — покровителя купца-жертвователя.

В 1908 году архитектор Петр Гилев надстроил храм еще одним этажом и украсил его звонницей. В богадельне одновременно проживали до 200 человек. В начале Первой мировой войны здесь оборудовали лазарет для раненых. Также при учреждении работала начальная старообрядческая школа на 40–50 человек, где дети учились бесплатно и получали пособия и завтраки.

После революции 1919 года в здании расположился детский дом, а звонницу храма уничтожили. С 1981 года здесь работает Детская музыкальная школа имени Василия Андреева.