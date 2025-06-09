В Петербурге зарегистрировали два случая с применением пневматического оружия за день

В культурной столице России произошло два случая стрельбы из пневматического оружия за один день. Об этом написал «Петербург2» .

Вечером 15-летний подросток открыл стрельбу из окна своей квартиры в Аптекарском переулке, целился в окна соседнего дома. Мальчик приобрел оружие на маркетплейсе. Сообщается, что никто не пострадал, пистолет был изъят, ведется проверка.

Второй аналогичный случай произошел утром того же дня на Большой Зелениной улице. Мужчина, приехавший на автомобиле Hyundai Solaris, выстрелил из пневматического пистолета по окнам банковского отделения. Позднее он пришел в полицию с повинной. Изъятый пистолет передан сотрудникам правоохранительных органов, рассматривается вопрос возбуждения уголовного дела.