В Петербурге запустили обновленный участок водопровода на проспекте Непокоренных

В Санкт-Петербурге после реконструкции ввели в эксплуатацию участок водопроводной сети на проспекте Непокоренных. Протяженность обновленной магистрали составляет 700 метров. Модернизация обеспечит надежное водоснабжение трех крупных районов города, написал «МК в Питере» .

Ключевая артерия диаметром до 945 мм снабжает водой Выборгский, Калининский и Приморский районы. Новая сеть, построенная с ноября 2023 года открытым способом, снизит аварийность и обеспечит бесперебойное водоснабжение для жителей и более ста социальных объектов, включая школы, детсады и больницы.

При модернизации использовали современные отечественные трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Материал отличается высокой коррозионной стойкостью, прочностью и устойчивостью к низким температурам. Это гарантирует долговечность инфраструктуры.

Многие сети в Петербурге нуждаются в подобном обновлении. За последние дни в городе зафиксировали несколько прорывов и вытеканий холодной воды на проезжую и пешеходную части. Например, 17 декабря холодная вода вытекла на Свердловскую набережную, а 14 декабря — у дома 19 на Пироговской набережной. Кроме того, 13 декабря устраняли прорыв водопровода на проспекте Тореза.