В Петербурге запустили новый маршрут катамаранов до Петергофа

В Санкт-Петербурге начал функционировать новый водный маршрут до Петергофа. Скоростные катамараны теперь отправляются от причала на Адмиралтейской набережной, 10, сообщило АБН24 со ссылкой на данные городского правительства.

Помимо нового причала, суда продолжают отправляться в Петергоф и от других точек: «Сенатской пристани» на Английской набережной, 2, и «Дворцовой пристани» на Дворцовой набережной, 36.

С 18 апреля власти Петербурга ввели ограничения на использование гидроциклов и маломерных моторных лодок на некоторых городских реках и каналах. Запрет будет действовать до 17 ноября, добавил «Петроград».