В Петербурге запустили необычное VR-путешествие по жизни Лермонтова

В Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова запустили необычный цифровой проект — виртуальное путешествие по жизни поэта. Теперь посетители могут погрузиться в историю и оказаться в пространстве, где оживают страницы биографии великого литератора, сообщил Piter.TV .

Чтобы совершить виртуальное путешествие, достаточно надеть VR-очки и наушники. За 50 минут можно побывать сразу в нескольких локациях, которые сыграли важную роль в жизни Лермонтова. Посетители могут совершить полет над горами Кавказа, заглянуть в усадьбу Тарханы, оказаться в петербургской тюрьме XIX века и посетить кабинет Андрея Краевского. Также участникам путешествия предоставляется возможность полета в космос и увидеть астероид, названный в честь Михаила Юрьевича Лермонтова.

Это не игра, а именно путешествие, в котором можно взаимодействовать с предметами, книгами, картинами. Главная задача — погрузиться в атмосферу и историю, как отмечает Марина Урусова, заведующая сектором «Лермонтов: наследие». Сценарий путешествия основан на архивных документах, письмах и воспоминаниях современников поэта, что позволяет показать Лермонтова не только как автора стихов из школьной программы, но и как живого человека со своими увлечениями и окружением.

С 15 июня посетить виртуальное путешествие смогут все желающие по предварительной записи.