В Петербурге зафиксировали увеличение промышленного производства с начала 2026 года

В начале 2026 года экономика Санкт-Петербурга продемонстрировала уверенный рост. Оборот организаций превысил 5,7 трлн рублей, а промышленное производство увеличилось. Об этом написал телеканал «Санкт-Петербург» .

Председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Алексей Зырянов отметил, что индекс промышленного производства в целом вырос на 7,1%, а в обработке — на 8%.

«Это говорит о том, что выпуск продукции наших компаний, петербургских, объемы растут, и эта тенденция уже наблюдается на протяжении последних, наверное, трех, если не четырех лет», — подчеркнул он.

Особенно выделяются отрасли с двузначными цифрами роста. Самые большие объемы по сравнению с прошлым годом у автопрома. Также активно развивается производство бумаги, бумажных изделий и прочих транспортных средств.

Сфера общепита также демонстрирует бурный рост. За первые два месяца оборот составил более 33 млрд рублей, что на 20% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Алексей Зырянов связывает это с ростом туристического потока, изменением потребительских предпочтений и увеличением реальной заработной платы.