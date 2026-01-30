В Петербурге зафиксировали снижение смертности в ДТП за 2025 год

По итогам 2025 года Санкт-Петербург продемонстрировал значительное снижение смертности в дорожно-транспортных происшествиях. Уровень смертности составил 2,6 человека на 100 тысяч жителей, что существенно ниже среднероссийского показателя. Представители ГУ МВД России отмечают, что количество погибших в авариях по вине водителей сократилось на 78%, написала gazeta.spb.ru .

Врио председателя Комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков отметил, что таких показателей удалось достичь благодаря изменению подходов к управлению дорожным движением. Основой стали цифровизация контроля, обновление инфраструктуры и точечная работа с аварийно-опасными участками.

По итогам 2024 года в Петербурге было выявлено 72 аварийно-опасных участка. Из них 54 уже оборудованы комплексами фотовидеофиксации, а по остальным велись работы.