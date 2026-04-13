В Петербурге зафиксировали рост жилья премиум-класса в объеме нового строительства

В Петербурге растет доля жилья премиум-класса в объеме нового строительства. Северная столица повторяет за Москвой тренд на премиализацию на первичном рынке недвижимости, написал «Деловой Петербург» со ссылкой на информацию аналитиков «НДВ Недвижимость» и «Мавис».

В настоящее время в городе на Неве строят 170 новостроек, 74 из которых относятся к комфорт-классу, 41 — к бизнес-классу, а еще 55 — к премиум– и элитному сегментам. При этом годом ранее в Петербурге насчитывалось всего 43 проекта премиум– и элит–класса, сообщил сайт rosbalt.ru.

На первичный рынок Петербурга за последние 12 месяцев вывели 12 новых высокобюджетных проектов, а премиальные и элитные объекты в общей сложности уже составляют 27% от всех площадей, находящихся в продаже. Издание отмечает, что девелоперы Петербурга начали активнее делать ставку на локацию, концепцию и ограниченный объем предложения.