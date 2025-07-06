В Петербурге зафиксировали рекордную температуру в 2025 году

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил о рекордно высокой температуре в Северной столице. Местных жителей удивила отметка в +28,7 градуса Цельсия, написал «Петроград» .

По данным специалиста, 3 июля 2025 года стал самым жарким днем в Санкт-Петербурге. Предыдущий рекорд был установлен 19 апреля, когда температура достигла +26,7 градуса.

Синоптик добавил, что еще выше температура поднялась в Кингисеппе — до +29,4 градуса. Однако уже в пятницу, 4 июля, на город обрушился холодный атмосферный фронт с дождями и грозами.

Ранее СМИ писали, что Санкт-Петербург может столкнуться с редким явлением — настоящим июльским наводнением, впервые за полтора столетия. Эксперты прогнозируют экстремально сильный западный ветер, который приведет к значительному подъему уровня воды в городских водоемах.