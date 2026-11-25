В Петербурге за минувшую неделю зафиксировали более 19,9 тыс. случаев ОРВИ, в Ленинградской области — более 11,9 тыс. Об этом «Петрограду» сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу и региону.

По данным мониторинга, у пациентов преобладают вирусы негриппозной этиологии — риновирусы, парагрипп и аденовирусы.

На фоне роста заболеваемости в обоих регионах продолжается вакцинация против гриппа. В Петербурге прививки сделали 2 млн 29 тыс. человек, что составляет 36,3% населения. В Ленинградской области вакцинировались 622 тыс. жителей, или 31,5% населения.