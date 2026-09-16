В Петербурге за неделю утилизировали более 61 тонны опасных отходов

За прошедшую неделю, с 7 по 13 сентября, в Санкт-Петербурге активно занимались сбором и утилизацией опасных отходов. Горожане сдали на переработку внушительное количество токсичного мусора, пишет «Петроград» .

Специалисты аварийных экологических служб города совершили 22 выезда. Восемнадцать из них были связаны с обследованием ртутных загрязнений, еще один — с аварийной ситуацией со ртутью, три — по другим причинам. За это время собрали 7,5 тонн нефтяных и 3 тонны ртутных отходов.

Кроме того, провели 12 проверок по случаям разливов нефти. Нефть активной пеной убрали с поверхности рек Невы, Большой Невки, Смоленки, Крестовки и Галерного ковша у Наличной улицы. Общий объем ликвидированных загрязнений в водоемах достиг 54 кубических метров.

Жители города сдали в утилизацию 61,7 тонны опасных отходов. Среди них — 583 килограмма люминесцентных ламп, 114 килограммов светодиодных ламп, 10 килограммов градусников, 1,9 тонны батареек, 105 килограммов аккумуляторов, 1,7 тонны химических веществ, 54,4 тонны шин, 30 килограммов ртути и загрязненных ею предметов, 533 килограмма масла, 319 килограммов лекарств и 1,9 тонны техники и картриджей.