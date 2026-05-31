В Петербурге высадят аллею в преддверии старта ПМЭФ

Фото: РИА «Новости»

В Михайловском сквере 2 июня в 16:00 Фонд «Живое наследие» совместно с Фондом Росконгресс и коммуникационным партнером Форума — медиахолдингом МАЕР — проведут торжественную церемонию высадки лиственной аллеи, символизирующей единство регионов страны, преемственность поколений и укрепление общенациональных связей.

Мероприятие состоится в рамках объявленного президентом России Года единства народов страны. Участниками мероприятия станут делегаты ПМЭФ, ветераны боевых действий, представители федеральных органов власти, руководство Санкт-Петербурга, главы иностранных дипмиссий и священнослужители.

Церемония станет стартом мероприятий ПМЭФ и подчеркнет важность общественного единства, межрегионального взаимодействия и сохранения культурно-исторического наследия России.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте