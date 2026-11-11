В Петербурге выпустили лимитированную карту «Подорожник» к 80-летию отечественного хоккея

В Петербурге выпустили лимитированную транспортную карту «Подорожник» к 80-летию отечественного хоккея. Об этом сообщила «Петрограду» пресс-служба комитета по транспорту.

Юбилейную карту представили первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг и директор СПб ГКУ «Организатор перевозок» Виталий Войнов. Церемония прошла в спортивном комплексе «Юбилейный» перед финалом международного турнира «Кубок будущего». Они также провели официальную церемонию гашения «Подорожника».

«Благодаря тематическому оформлению карты пассажиры смогут вспоминать о традициях отечественного спорта во время ежедневных поездок по городу», — отметил Войнов.

По его словам, выпуск специальной серии стал вкладом в празднование юбилея российского хоккея.

Всего выпустили 10 тысяч экземпляров юбилейного «Подорожника». После презентации Ротенберг и Войнов вышли на лед и провели символическое вбрасывание шайбы.