В Петербурге вынесли приговор за убийства в 1990-х годах

В Санкт-Петербурге суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за серию убийств, совершенных в 1994–1995 годах. Об этом написал телеканал «Санкт-Петербург» .

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, осужденный, который вместе с соучастником входил в состав ОПГ, причастен к серии убийств, связанных с переделом сфер криминального влияния.

В октябре 1994 года в Ломоносове участники группировки расстреляли человека у дома на улице Федюнинского, ранив также его водителя. Спустя два месяца, в декабре 1994 года, в Санкт-Петербурге они зарезали еще одного человека. В январе 1995 года в Ленинградской области от их рук погибли еще двое — их расстреляли.

Раскрыть эти дела прошлых лет удалось благодаря кропотливой работе следователей первого управления ГСУ СК России по Петербургу: они заново изучили старые улики, восстановили хронологию событий и собрали неопровержимые доказательства. В 2024 году обвиняемый был задержан и полностью признал свою вину.