В Петербурге выделят 1,5 млрд рублей на культурные мероприятия

Власти Санкт-Петербурга запланировали выделить около 1,5 миллиарда рублей на организацию культурных событий в 2026 году. Постановление о порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям уже подписано, написала Neva.Today .

Как сообщает пресс-служба Смольного, получатели государственной поддержки будут определены по итогам конкурса. Эти средства планируется направить на проведение различных фестивалей, конкурсов и проектов в сфере культуры и искусства.

Многие мероприятия, которые ранее уже получили финансирование, стали традиционными и проводятся ежегодно. Они во многом формируют календарь культурных событий Северной столицы.

Ранее Neva.Today писала, что из-за технических нюансов в Петербурге могут не провести фестиваль ледоколов в 2026 году. Первое мероприятие состоялось в 2014 году.