В Петербурге ввели в эксплуатацию комплекс зданий Академии танца Эйфмана

Комплекс Академии танца Бориса Эйфмана ввели в эксплуатацию в Санкт-Петербурге после реконструкции дома Басевича. Об этом пишет «Деловой Петербург» .

Государственный контракт с подрядной организацией ООО «ПСБ „Жилстрой“» был заключен еще в 2022 году. Однако реализация проекта неоднократно приостанавливалась из-за необходимости корректировки проектной документации.

Согласно последним актуальным данным, окончательное исполнение обязательств по контракту должно быть завершено до конца 2026 года.