В Петербурге временно изменится работа метро «Василеостровская»

Вестибюль станции метро «Василеостровская» частично закроют на время капитального ремонта стилобата с 9 по 17 августа 2025 года. Об этом написала gazeta.spb.ru .

В пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» сообщили, что вход в вестибюль будет полностью закрыт 9, 10, 16 и 17 августа. Представители метрополитена уточнили, что возможны изменения в графике ограничений в зависимости от пассажиропотока. Всю актуальную информацию опубликуют в официальных источниках транспортного предприятия.

ГУП «Петербургский метрополитен» просит прощения за доставленные неудобства и советует пассажирам заранее планировать свои маршруты.

По сообщению пресс-службы СПб ГКУ «Организатор перевозок», для компенсации изменений запустят дополнительные маршруты наземного транспорта. Пассажиры смогут воспользоваться автобусом № 128 или трамваем № 40, чтобы доехать до «Горного института». Также доступен вариант добраться до «Спортивной» на автобусах № 1, № 230, № 249, № 275 или трамваях № 6 и № 40.